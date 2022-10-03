Очищены следы вандализма на крепостных стенах Ичеришехер.

Об этом сообщили в Управлении Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер».

Было отмечено, что за последний год Управление неоднократно выявляло акты вандализма, в результате мониторинга было выявлено более 70 таких фактов:

«Лица, нанесшие вред крепостной стене были своевременно выявлены, в их отношении приняты необходимые меры. Реставрационные работы, проделанные для устранения следов вандализма, были завершены на прошлой неделе. Работа проводилась местной командой под наблюдением специалистов с международным опытом».