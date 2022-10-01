Американские власти оценивают последствия урагана «Иэн» в штате Флорида, стихийное бедствие может оказаться одним из самых разрушительных в истории США. Об этом заявил президент Джо Байден.

«Мы начинаем видеть масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, будут в числе самых ужасных в истории страны», — написал он в Twitter.

Байден выразил соболезнования пострадавшим. «Мы с вами. И мы останемся [с вами] столько, сколько потребуется», — добавил президент.

Телекомпания CNN в субботу сообщила, что число жертв возросло до 45.