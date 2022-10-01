Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти России приняли решение о применении ядерного оружия в Украине. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что он [президент РФ Владимир Путин] принял такое решение», — сказал Остин.

По его словам, Соединенные Штаты в недавних контактах с Россией на высоком уровне донесли свои озабоченности касательно возможности применения Москвой ядерного оружия.