Российские власти должны принять «кардинальные меры» после того, как Вооруженные силы РФ и союзные войска были вынуждены уйти из Красного Лимана. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

В частности, он призвал рассмотреть «возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны».

«Я не знаю, что докладывает МО РФ верховному главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — написал Кадыров.

Кадыров также назвал генерал-полковника Александра Лапина «бездарем» за то, что тот «провалил оборону Лимана».

«Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа», — написал Кадыров.

Далее он перечисляет свои претензии к Лапину:

«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Он сообщил, что докладывал о происходящем главе генштаба Герасимову, но там его заверили, что доверяют Лапину.

«Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — считает глава Чечни.

Причиной сложившейся ситуации он назвал «кумовство» и «непотизм» в российской армии.