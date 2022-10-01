В Гадруте начал функционировать Центр семейного здоровья. сообщили в TƏBİB.

Центр семейного здоровья создан согласно приказу исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова как структурное подразделение подведомственной TƏBİB Бейлаганской районной центральной больницы. Центр состоит из шести залов. В медицинском учреждении будут нести службу 12 медработников, в том числе бригада скорой медицинской помощи.

Здание центра семейного здоровья введено в эксплуатацию после капитального ремонта, в нем планируется обслуживать 6000 местных жителей.