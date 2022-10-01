Генеральный директор Tesla Илон Маск в пятницу продемонстрировал прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus, заявив, что производитель электромобилей сможет производить миллионы таких роботов.

«Предстоит проделать еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus и доказать это», — сказал Маск на мероприятии «День ИИ», организованном производителем электромобилей в офисе Tesla в Пало-Альто, Калифорния, где был продемонстрирован робот.

Прототип модели, который был разработан ещё в феврале, вышел на сцену, чтобы помахать присутствующим и станцевать перед ними. Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии.

Робот-гуманоид будет стоить менее 20 000 долларов.