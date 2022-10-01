Как уже сообщали СМИ, 30 сентября состоялся официальный визит президента Ильхама Алиева в Болгарию, в рамках которого имела место его встреча с главой этого государства Руменом Радевым. За встречей тет-а-тет последовали совместное заявление для печати и затем еще одна встреча в расширенном составе.

В прессе были освещены различные элементы программы визита. На наш взгляд, самым главным из них, и судя по составу делегации, стала транспортно-энергетическая тема. Нынешний визит можно без преувеличения назвать назревшим, а его значение оценить как чрезвычайно важное.

Не стоит напоминать, какие драматические события разворачиваются в последние месяцы в Восточной Европе, в частности, в том же Черноморском регионе, частью которой является страна-хозяйка сегодняшней встречи. Какие последствия на всю Европу имели и продолжают иметь эти события, тоже излишне напоминать, особенно в преддверии надвигающейся зимы и поступившего тревожного известия о повреждениях на газопроводах «Северный Поток». В этих условиях значение Азербайджана в структуре энергетической безопасности всей Европы поднимается до рекордной планки, о чем свидетельствовал исторический визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в июле этого года в Баку, в ходе которого был подписан первый в истории двухсторонних отношений «Меморандум о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере».

Дней за 10 до подписания этого документа в греческом городе Комотини состоялось открытие греко-болгарского газового интерконнектора (IGB), который еще теснее интегрировал сеть TANAP и TAP в газовую «кровеносную систему» Европы.

Собственно, открытие интерконнектора и последующий визит президента Еврокомиссии в Баку можно рассматривать как предтечу сегодняшней встречи азербайджанского и болгарского президентов в Софии. В этом контексте, учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию на европейском энергетическом рынке, роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы невозможно переоценить.

У двух стран имеется огромный нереализованный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. Азербайджан, к примеру, обладает стратегической позицией на Каспии, а Болгария, в свою очередь, на неспокойном Черном море. Интеграция двух потенциалов открывает новые возможности не только для обеих стран, но и двух регионов в более широкой географической перспективе.

Наконец, газовый поток является составной частью проекта «Срединного коридора». И в этом смысле, конечно же, сотрудничество между двумя странами, лежащими, можно сказать, в центре этого коридора, поднимает совершенно на новый уровень интенсивность транспортных перевозок между Азией и Европой. А масштаб грузоперевозок по данному международному транспортному коридору обещает с каждым годом только расти.

Таким образом, учитывая членство Болгарии в ЕС и НАТО, нынешний визит Президента Ильхама Алиева в эту страну открывает необъятные перспективы не только в отношениях стратегического партнерства между Баку и Софией, но и со всей Европой в целом. А значит, роль Азербайджана в экономике Евросоюза еще больше возрастает.

Зухраб Дадашов