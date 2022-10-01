Турция отвергает решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по поводу решения о «присоединении» четырех областей Украины к РФ.

В ведомстве напомнили, что Турция не признала аннексию Крыма Россией посредством нелегитимного референдума, проведенного в 2014 году, и каждый раз подчеркивала твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

«В соответствии с этой позицией от 2014 года мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», — подчеркивается в заявлении МИД.

В заявлении ведомства отмечается, что Анкара не может принять это решение, являющееся грубым нарушением установленных принципов международного права.

Турция выступает за разрешения войны, которая обретает все более серьезные масштабы, на основе справедливого мира путем переговоров, говорится в заявлении.