Украина официально подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. <…>

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к альянсу без плана действий по членству.

Украина понимает, что для ее вступление в НАТО необходимо добиться согласия всех членов альянса. Пока будет идти поиск консенсуса, Украина предлагает реализовать предложения по гарантиям безопасности, разработанные Киевом вместе с западными партнерами», — заявил Зеленский.

«Только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути», — сказал он., подписав соответствующую заявку.

Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам с Россией, но «уже с другим президентом России».

Украинский лидер также заявил, что на следующем заседании Верховной рады будет рассмотрен законопроект о национализации всех российских активов в Украине.