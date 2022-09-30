Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-августе 2022 года составили $17,2 млн, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщалось ранее, в январе-августе 2021 года доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников составили $30,8 млн.

Таким образом, за январь-август 2022 года объем таких доходов сократился на 44,2%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом 83% всех доходов общества пришлось на экспорт телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг. Основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на Великобританию ($4,4 млн), Францию ($3,5 млн), Люксембург ($2,9 млн), ОАЭ ($1,6 млн) и Пакистан ($0,96 млн).

В августе Azerkosmos осуществило экспорт этих услуг в 33 страны на сумму $2,1 млн.

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в 2021 году составили $45,3 млн, что на 0,4% больше показателя 2020 года.