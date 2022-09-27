Как только в России была объявлена частичная мобилизация, ее граждане, не дожидаясь повесток и введения запрета на выезд, стали массово уезжать из страны. Несмотря на то, что сухопутные границы Азербайджана закрыты, между нашими странами действует регулярное авиасообщение, поэтому часть нежелающих воевать граждан России устремилась в Азербайджан. И среди них не только азербайджанцы, но и русские. Очень много тех, что приехали сюда вместе с женами и детьми.

Соответственно, дети, которые должны получать образование и не отставать от этого процесса, распределяются по городским школам. В переполненных классах наших детей (в одном классе более 40 учеников) появились новички: Лизы, Тани и Сережи. Это при том, что русский сектор имеется не во всех школах, потому что с каждым годом идет на убыль. Судя по всему, процесс оттока граждан России еще какое-то время продолжится, потому что желающих умирать в «этой нелепой войне» среди россиян практически нет, то есть, теми цифрами, что мы имеем сегодня, нам не ограничиться.

А готов ли Азербайджан выдержать такой поток мигрантов? Ведь до россиян к нам еще прибыли украинцы. Как будет решаться вопрос образования детей мигрантов, когда их программа в корне отличается от нашей? Какие шаги намерено принять правительство Азербайджана?

Когда размышляешь над этим, то понимаешь, что это непросто вопрос распределения новоприбывших, а проблема, требующая продуманного, рационального и срочного решения. Итак, что имеет Азербайджан?

У Азербайджана уже есть печальный опыт: в конце 80-х — в начале 90-х в результате агрессии со стороны Армении у нас появилось около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. После погромов в Фергане Азербайджан принял более 50 тысяч турков-месхетинцев. И тогда ни один ребенок не остался за бортом «корабля знаний».

Однако, в данном случае мы имеем некоторые морально-психологические аспекты, назовем их «обратной связью». От того, как мы воспримем приезжающих на территорию Азербайджана граждан России (надеемся, что на временное пребывание), зависит судьба двух миллионов азербайджанцев, проживающих в РФ, отношение к их детям.

Мы должны помочь прибывшим россиянам, оставив в стороне всякие политические измышления и причины сегодняшней ситуации, и принять все происходящее как социальный, чисто технический процесс – просто к нам прибыло очень много иностранных учащихся.

Сегодня, когда основной проблемой регионов Азербайджана является отсутствие рабочих мест, и сельское население мигрирует в крупные города, в частности в Баку, в столичных школах и без русских детей мест катастрофически не хватает.

Государство, конечно, принимает меры – строит школы, но эти учебные заведения в основном строятся в районах страны, а проблема в том, что люди бегут в Баку. Поэтому возникает вопрос: насколько рационально в данный момент строить школы в селах, не лучше ли направить ресурсы на строительство школ в Баку?

В бакинских и сумгайытских школах наблюдается проблема перенасыщенности классов — по 40-50 человек, это уже означает низкий уровень образования, потому как согласно действующей программе обучения, в классах должно быть не более 20 человек. Плюс дополнительная нагрузка за счет детей россиян и украинцев.

Учитывая, что для России это неблагонадежные граждане, потому как бегут они от мобилизации, Посольство РФ в Азербайджане не будет заинтересовано в сотрудничестве с нашим правительством в том, чтобы помочь этим людям обустроиться. К тому же, очень скоро эти граждане могут стать нежелательными персонами в России. Неизвестно, на какой период эти люди приехали в Азербайджан, и смогут ли они вообще вернуться на родину. Ведь против них могут возбудить уголовные дела.

Поэтому правительство Азербайджана должно разработать конкретный, срочный план мероприятий, в котором должны принять участие все госорганы. Необходимо создать рабочую группу по решению этих вопросов. Возможно, что очень скоро из России в Азербайджан потянутся и студенты.

Поскольку базовое образование у этих детей на русском языке, то было бы неплохо сотрудничать с такими организациями, как UNICEF. Детям российских мигрантов будет сложно адаптироваться в азербайджанских школах, наша программа коренным образом отличается от российской и украинской. Представьте себе, что на уроках истории учитель будет говорить о том, как Степан Разин и Емельян Пугачев резали и убивали людей, то есть с нашей подачи эти люди были преступниками, а с российской – героями. Неизбежно возникнут конфликтные ситуации.

Хорошо бы открыть специальные модульные школы и запретить государственным общеобразовательным учреждениям принимать этих детей самостоятельно. Далее необходимо создать «горячую линию» при минобразования для всех прибывающих из Украины и России и для решения вопроса образования детей в централизованном порядке. Уже исходя из статистики правительство сможет решить: либо построить школу для детей мигрантов, либо выделить для этого отдельное здание. Анализ ситуации займет две-три недели.

Завтра эти дети и их родители вернутся на родину, и нужно сделать так, чтобы у них не сложилось негативное мнение об Азербайджане.

Рамелла Ибрагимхалилова