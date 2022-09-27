Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась во вторник в спортивно-концертном центре «Ниппон будокан» в центре Токио, передает корреспондент ТАСС.

Это первые в стране государственные похороны с 1967 года, когда был похоронен бывший премьер-министр Сигэру Ёсида. Артиллерийское подразделение Сил самообороны произвело 19 холостых выстрелов из гаубиц калибра 105 мм в тот момент, когда урну с прахом Абэ внесли в зал комплекса «Ниппон Будокан», где проходит церемония. Церемонию похорон от имени правительства открыл генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, после чего была объявлена минута молчания. В ближайшие минуты ожидается выступление премьер-министра Фумио Кисиды, глав обеих палат парламента и Верховного суда

С экс-премьером Синдзо Абэ, убитым в начале июля в результате покушения, пришли проститься свыше 4 тыс. человек включая примерно 700 зарубежных представителей. В их числе — вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, глава Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Вань Ган.

Бывший премьер Абэ был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга.



В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии госпохорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.