Сегодня цель номер один Вооруженных сил Украины находится в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы сдержать активность российских войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс — все еще цель номер один», — подчеркнул президент Украины.

По его словам, власти в постоянном рабочем режиме работают над обеспечением воинов оружием и боеприпасами.

«Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с использованием высокоточного оружия. Это один из основных приоритетов», — отметил Зеленский.