Армения должна подписать договоры с Баку и Анкарой, заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Тер-Петросян в интервью Общественному телевидению сообщил, что страну ждут тяжелые и болезненные решения. Как считает он, альтернативы этому нет.

«Если не подписать документы о примирении с соседствующими странами, то нам придется заново строить государство», — отметил он.

Тер-Петросян призвал не строить предположений о переговорах с Азербайджаном и Турцией. Об их сути знает только Пашинян и несколько человек из его узкого круга.

«Смена власти тоже не приведет к положительным изменениям», — добавил он.