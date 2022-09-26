Украинские военные удачно атаковали склады российских войск. Кроме того, сегодня ВСУ отбили все штурмы армии РФ на фронте. Об этом сообщает Генштаб Украины.

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и пытались сорвать наступление ВСУ на отдельных направлениях. В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара, 4 раза ударили авиацией и 7 раз из артиллерии, а также ударили иранскими дронами в Одесской области.

Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Одноробовка, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Гатище, Кучеровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Сеньково, Каменка и Голубовка;

на Краматорском направлении — Новоселовка, Щурово, Диброва, Озерное, Закотное, Северск, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздолевка, Веселое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Клещевка, Одрадовка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении — Первомайское, Авдеевка, Водяное, Опросное, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — Времовка, Угледар, Павловка, Никольское и Егоровка;

на Запорожском направлении — Зеленое Поле, Новоселка, Успеновка, Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское и Новоандреевка;

на Южнобужском направлении от артиллерии пострадали 35 населенных пунктов.

Россияне на захваченных территориях усиливают фильтрацию и контрдиверсионные меры. Россияне проверяют телефоны украинцев.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

Украинская авиация атаковала 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ, позиции бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники противника, позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей.