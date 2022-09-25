Послы Великобритании и Норвегии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) главой Департамента стран Европы и Северной и Южной Америки, об этом сообщили в воскресенье агентства Mehr и Tasnim.

«Посол Великобритании в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана вечером в субботу, — приводит Mehr слова своих источников в дипведомстве. — Причиной данного решения стало создание базирующимися в Лондоне персоязычными СМИ враждебной атмосферы в отношении властей Исламской Республики».

По данным источников агентства, в ходе беседы иранская сторона выразила дипломату решительный протест в связи с деятельностью его государства и охарактеризовала позицию Соединенного Королевства по отношению к текущей ситуации в Иране как «вмешательство во внутренние дела Исламской Республики» и нарушение национального суверенитета страны. Посол Великобритании в свою очередь проинформировал дипведомство Ирана, что он незамедлительно сообщит о проведенном разговоре в Лондон.

Кроме того, по информации агентства Tasnim, в субботу в МИД Ирана был вызван и посол Норвегии в Тегеране. В качестве причины подобного решения в отношении сотрудника диппредставительства скандинавского королевства называется позиция главы Стортинга (парламента) Норвегии Масуда Гарахани, которую Иран также счел «вмешательством во внутренние дела» Исламской Республики.

Масуд Гарахани, имеющий иранское происхождение, неоднократно размещал на своей официальной странице в социальной сети Twitter публикации в пользу протестующих в Иране, а 21 сентября выступил в эфире персидской редакции британской медиагруппы BBC с осуждением инцидента с гибелью Махсы Амини.