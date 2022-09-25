Турецкая армия зафиксировала размещение Грецией бронетехники на демилитаризованных островах Мидилли и Сисам в Эгейском море, сообщает телеканал NTV.

Согласно международным соглашениям, эти острова имеют демилитаризованный статус.

По данным телеканала, ВВС Турции зафиксировали на Мидилли доставку 23 единиц бронетехники. На остров Симам было доставлено 8 единиц.

Стало известно, что это бронетехника, предоставленная Греции США.

«Действия Греции являются неприемлемыми и идут вразрез с партнерством двух стран в НАТО», — сообщает телеканал.