Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложили запланированный на вторник запуск ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне из-за приближения к побережью Флориды тропического шторма.

Как передает The Hill, тропический шторм «Иэн» обрушится на Флориду в виде крупного урагана на следующей неделе, в связи с чем в NASA продолжают следить за прогнозом погоды и готовятся увезти ракету со стартовой платформы.

Агентство в третий раз откладывает запуск, который должен вывести беспилотный космический аппарат на орбиту Луны, в качестве первого шага в многолетней миссии «Артемида-1», которая призвана «вернутся человека на поверхность Луны впервые за полвека».

Первый раз запуск был отложен в конце августа, а второй — в начале сентября из-за технических проблем. Перед запланированным на 29 августа запуском один из двигателей ракеты не смог нагреться до нужной температуры, а 3 сентября инженеры не смогли устранить утечку жидкого водорода.

Заявление NASA гласит, что инженеры примут окончательное решение в воскресенье, когда получат дополнительные данные. Там также сказано, что агентство использует «поэтапный подход», чтобы защитить своих сотрудников и в то же время сохранить возможность провести запуск, если погода улучшится.