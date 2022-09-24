В субботу на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Министр особо отметил, что Верховный Главнокомандующий высоко ценит решительные ответные меры, принятые азербайджанской армией в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении 12-14 сентября 2022 года.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а также на территориях временного размещения российского миротворческого контингента.

Министр дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.