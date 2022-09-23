Провокации армянской армии против Азербайджана вызвали протест в столице Швеции Стокгольме.

Проживающие в Швеции азербайджанцы осудили на демонстрации перед парламентом страны недавние нападения Армении на территорию Азербайджана, пишет «Анаолу».

Демонстранты развернули транспарант с фотографиями мирных жителей, убитых армянскими военными.

В заявлении, сделанном от имени группы протестующих, говорится, что 12 сентября в направлениях азербайджанских районов Дашкесан, Кельбаджар и Лачин, находящихся на азербайджано-армянской границе, совершена широкомасштабная диверсия.

Демонстранты подчеркнули, что диверсионные группы ВС Армении заложили мины между позициями азербайджанской армии в разных направлениях и для предотвращения провокаций армян призвали международные институты перейти к конкретным действиям.

Группа скандировала лозунг: «Мир в стране, мир во всем мире». Акция прошла без инцидентов.