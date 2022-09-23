Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к уклоняющимся от несения военной службы в России и назвал их «людьми второго сорта». Текст обращения опубликован в его Telegram-канале.

«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — написал глава республики.

Он пояснил, что когда люди нуждаются в услугах государства, то требуют своих прав и «тыкают пальцем» во вторую главу Конституции России, где описаны права и свободы гражданина страны. Однако, когда стране нужна поддержка, уклонисты становятся трусами и бросают «родственников, друзей, знакомых, дом, город».