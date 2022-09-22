22 сентября около 02:00 ночи подразделения вооруженных сил Армении попытались совершить очередную провокацию в направлении Кельбаджарского района.

Как сообщает Минобороны, ВС Армении обстреляли наши подразделения, дислоцированные в направлении Кельбаджара, из крупнокалиберного оружия, гранат и минометов.

Диверсионная группа вооруженных сил Армении попыталась атаковать наши подразделения, заминировав лощины оврагов.

В результате ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, ВС Армении были вынуждены отступить.

Следует отметить, что армянская сторона пыталась распространить дезинформацию о якобы имевших место 21 сентября обстрелах со стороны подразделений азербайджанской армии и создать почву для совершения провокации ночью.

Вся ответственность за очередную напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении, отметило Минобороны.