В рамках участия в неделе высоких представителей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, сообщили в МИД.

Отмечено, что министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Финляндией, а также сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ.

Глава МИД Финляндии выразил обеспокоенность по поводу напряженной ситуации в регионе и поинтересовался текущей ситуацией. Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал собеседника о серии провокаций, совершенных Арменией в регионе. Он отметил, что важно продолжать работу по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе норм и принципов международного права.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, вызывающим взаимный интерес.