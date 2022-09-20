Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству освобожденных от оккупации сел Забух и Сус Лачинского района, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.

Согласно распоряжению, в целях осуществления работ по проектированию и строительству освобожденных от оккупации сел Забух и Сус Лачинского района, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на восстановление освобожденных от оккупации территорий, Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделено 800 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.