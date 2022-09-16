Власти Латвии вводят ограничение на пересечение латвийской границы для россиян, имеющих шенгенские визы. Как сообщил в пятницу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, решение вступит в силу 19 сентября.

«С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами», — говорится в сообщении Ринкевичса в Twitter.