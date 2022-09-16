Санан Ахмедов, брат погибшего в результате провокации Армении Сабухи Ахмедова, выступил с новым заявлением по делу о требовании взятки у его брата в размере 6 тысяч манатов за принятие в бригаду «командо». Оказалось, что деньги были потрачены совсем на другое.

«Хочу коснуться вопроса о 6 тысячах манатов, о которых говорят в соцсетях. Я выяснил этот вопрос и оказалось, что эти 6000 манатов не имеют отношения к смене должности. Они были потрачены на семейные дела. Большое спасибо за внимание».

Напомним, что вчера Минобороны начало расследование заявления брата шехида о том, что у Сабухи Ахемедова взяли взятку в размере 6000 манатов для принятие в бригаду «командо». Деньги были взяты в кредит в банке.