Фото массового захоронения военнослужащих ВСУ под Изюмом Харьковской области опубликовало Радио «Свобода».

«Мы так посчитали, здесь где-то около 20-25 человек. Хотя надпись здесь была 17. Мы проверим это уже когда будут поднимать (тела)», — сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Пока неизвестно точное количество лиц, захороненных в могиле, также неизвестно, кто похоронен в соседних могилах.

В настоящее время идет разминирование территории.

