Осуществляя провокации на границе, Армения пытается торпедировать мирный процесс.

С данным заявлением постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

Постпред проинформировал Совбез ООН о масштабных провокациях, совершенных ВС Армении 12 сентября на азербайджано-армянской границе.

Так, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

Дипломат сказал, что Азербайджан в свою очередь предпринял «адекватные и пропорциональные меры» в ответ на провокации Армении.

Яшар Алиев указал на готовность Азербайджана к процессу нормализации отношений с Арменией. «Но к сожалению, заявления представителя Армении показывают их нежелание налаживания отношений, а также демонстрируют, как далека Армения от выполнения своих обязательств. Армения, совершившая агрессию в отношении Азербайджана и оккупировавшая на протяжении 30 лет территории этой страны, сейчас говорит о нормах и принципах, которые она сама нарушала на протяжении многих лет», добавил постоянный представитель Азербайджана при ООН.