В Азербайджане арестован руководитель новостного портала, который вымогал деньги у военного.

Об этом сообщили Генпрокуратура и Служба государственной безопасности.

Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации о том, что администратор интернет-сайта и одноименного ютуб-канала realxeber.org Заур Гафаров вымогал у военнослужащего деньги под угрозой распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство последнего, были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В ходе мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Заур Гафаров посредством видео-фотомонтажа умышленно разместил на контролируемых им медиа-платформах дискредитирующие и не соответствующие действительности видеоролики о том, что последний якобы занимается делами, не соответствующими званию военнослужащего, угрожая распространить эти видеозаписи среди широкой общественности и требуя от последнего денег в обмен на эти записи. На основании собранных предварительных доказательств было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Зауру Гафарову было предъявлено обвинение по статье 182.1 (вымогательство) данного Кодекса, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается расследование для выявления других лиц, пострадавших от действий обвиняемого того же характера.