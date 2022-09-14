Украина нуждается в большем количестве вооружения для завершения войны. Настало время для финального удара по россиянам. Об этом в соцсети «Твиттер» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Для того, чтобы завершить войну и выгнать Россию с территории Украины, как объясняет Подоляк, необходимы:
MLRS, чтобы разрушать тыловую логистику врага;
танки и БТРы для освобождения территорий;
ПВО/ПРО для защиты нашей критической инфраструктуры;
беспилотники для продолжения нанесения точечных ударов по оккупантам.
«Время нанести финальный удар по Империи Зла», — добавил советник главы Офиса президента.
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