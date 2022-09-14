Российские ТГ-каналы, связанные с силовыми структурами, раскритиковали желание Еревана втянуть в конфликт между Арменией и Азербайджаном ФСБ РФ.

«Сегодня в армянских телеграм-каналах активно начала распространяться информация, что во время обстрела армянских позиций со стороны Азербайджана якобы пострадала техника ФСБ России. Однако российские источники эту информацию не подтвердили.

Кроме того, на предоставляемых армянской стороной фотографиях полностью отсутствуют следы от осколков на разбитой машине. Подозрение вызывает и демонстративно вывешенный российский флаг. Все эти факты позволяют предполагать, что имеет место постановка. Цель — вывести Москву из статуса посредника, и потянуть Кремль на одну из сторон конфликта, в конкретном случае – Армении», – пишут «Силовики».