Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, у нас есть новые потери, о которых общественность будет проинформирована.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника пресс-службы Минобороны подполковник Анар Эйвазов.

«К сожалению, Армения не сделала выводов из результатов проведенной Азербайджаном операции «Возмездие», и особенно из результатов 44-дневной войны. В настоящее время ситуация остается напряженной, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», — добавил Эйвазов.

Эйвазов добавил, что в социальных сетях распространяются информация, видео и фото, бросающие тень на азербайджанскую армию.

«Призываем общественность не доверять подобной информации, распространяемой в соцсетях, быть бдительными и ссылаться только на официальную информацию», — сказал Эйвазов.