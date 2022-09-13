13 сентября в 16:55 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям нашей армии в направлении населенного пункта Ахмедлы Лачинского района с позиций азербайджано-армянской границы в направлении населенного пункта Вагуди Гаракилсинский район, несмотря на объявление о прекращении огня. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Ответные меры были приняты подразделениями Азербайджанской Армии.

Несмотря на объявление о прекращении огня с 09.00, Армения интенсивно нарушает режим прекращения огня вдоль границы с применением артиллерии и других тяжелых вооружений.