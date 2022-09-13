Русская община Азербайджана осуждает действия руководства Армении и призывает международное сообщество к срочным действиям.

Данная информация приводится в распространенном общиной заявлении в связи с очередной провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

«Такое поведение неприемлемо в период, когда стороны ведут переговоры о подписании мирного соглашения при посредничестве России и Европейского Союза. Затягивание руководством Армении процесса подписания этого договора, а также начала демаркации и делимитации границ, приводит к возникновению подобных ситуаций», — говорится в заявлении общины.

Отмечается, что целью провокации была попытка дестабилизировать ситуацию в регионе, не допустить подписания мирного соглашения и реализации новых транспортных проектов.

В общине заявили, что учинив очередную провокацию на границе, руководство Армении не стыдиться обращаться в ОДКБ с просьбой о помощи: «В нашем заявлении мы обращаемся к мировому сообществу и руководству Российской Федерации, чей миротворческий контингент на данный момент дислоцирован в Карабахе, с просьбой призвать руководство Армении к соблюдению всех договоренностей и прекращению всех военных провокаций в регионе».