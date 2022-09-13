В соответствии с приказом министра культуры Литвы Симонаса Кайриса меняется название Русского драмтеатра Литвы. Театр будет называться Вильнюсским старым театром.

В мае 2022 года была создана рабочая группа, которая должна была представить рекомендации по вопросу направления деятельности и названия театра, пишет delfi.lt.

Министр Кайрис встречался как с членами рабочей группы, так и с членами Совета учреждений профессионального сценического искусства, с представителями правительства и парламента, с другими компетентными представителями этого сектора.

Рабочая группа акцентировала, что в театре должна сохраниться нынешняя труппа, которая играет на русском языке.