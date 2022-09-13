Армения должна отказаться от провокаций и сконцентрироваться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках договоренностей с Азербайджаном.

Об этом написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на странице в Twitter.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым тему нового обострения на границе между Арменией и Азербайджаном.

Турция, по его словам, будет всегда поддерживать Азербайджан и «братская страна никогда не останется одной».