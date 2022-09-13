Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями Минобороны с ГПС были приняты решительные ответные меры.

На основании собранных материалов в военных прокуратурах Гянджи, Губадлы и Кяльбаджара возбуждены уголовные дела по статьям 100.1, 116.0.7, 120.2.7, 120.2.12, созданы следственные группы.

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