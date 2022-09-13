Очередную попытку суицида предотвратили сотрудники полиции Бакметрополитена. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 12 сентября, в 17:15 на станции метро «Эльмляр Академиясы» молодой человек бросился под приближающийся поезд. К счастью, полицейские оперативно среагировали и успели предотвратить трагедию. Нарушителем порядка в метро оказался житель Шамкирского района Тамерлан Алескерли (1992 г.р.).

По факту ведется разбирательство, выясняются причины, толкнувшие Алескерли совершить суицид.

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