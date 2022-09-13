МИД Азербайджана распространило заявление в связи с провокацией Армении.

Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

По информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджана, в ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения. Кроме того, вооруженные силы Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов. В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры.

В целях предотвращения провокаций со стороны вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены. Переброшенными на этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры. Кроме того, распространяемая Арменией информация о предполагаемом нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией, распространяемой армянской стороной.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Кедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций Азербайджанской Армии в этих районах различными видами оружия, носили интенсивный и систематический характер. В то же время усиление Арменией милитаризации вдоль границ Азербайджана, размещение в регионе тяжелой техники и крупнокалиберных вооружений свидетельствовало о том, что Армения готовилась к широкомасштабной военной провокации.

В то же время Армения под разными предлогами затягивает процесс нормализации отношений, проявляя деструктивную позицию в переговорах, ведущихся с международными усилиями, не выводя вооруженные силы Армении с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и соглашений. Продолжение минирования территорий, в том числе размещение на территории Лачина мин, произведенных в Армении в последнее время, введение Арменией новых условий в открытии коммуникаций и транспортных путей демонстрирует то, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между руководителями Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией. Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации и мира. В то время, когда Азербайджанское государство проводит широкомасштабные работы по реконструкции и строительству на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения еще раз показала, что всеми силами препятствует этому процессу, проявив агрессию.

Всю ответственность за провокацию, противостояние и потери несет военно-политическое руководство Армении. Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики будут решительно пресекаться.