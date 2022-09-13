Распространенная по армянским телеграм-каналам провокационная информация о якобы ведении огня подразделениями азербайджанской армии в направлении Горусского района государственной границы и причинении в результате ущерба гражданской инфраструктуре не имеет под собой никаких оснований и не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.