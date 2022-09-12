Крупная квартирная кража совершена в Бинагадинском районе Баку в минувшие выходные. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Из квартиры Кямала Керимова (1959 г.р.), проживающего в доме на улице Шовкет Мамедовой, похищены 30 тысяч долларов и золотые украшения на сумму 10 тысяч манатов. Кража была совершена 10 сентября между 15:15 и 23:00, пока хозяина дома не было дома. Известно только то, что преступник проник в квартиру жертвы через окно, сделать это было для домушника не так сложно, поскольку потерпевший проживает на втором этаже пятиэтажного дома.

В настоящее время сотрудники 5-го отделения полиции Бинагадинского района пытаются установить личность подозреваемого в хищении средств. Пока по факту никто не задержан.

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