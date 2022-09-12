Время идёт. Азербайджан спешит с восстановительными и иными строительными работами на освобожденных от армянской оккупации территориях. Вот уже и открытие Зангиланского аэропорта с приветствием Welcome to Zangezur приближается. Все силы Азербайджана направлены на работы по разминированию, восстановлению разрушенных городов и сёл. Всё делается для скорейшего возвращения вынужденных переселенцев в свои родные края. Азербайджан настроен на мир.

А чем в этот момент заняты в Армении? Вот уже в который раз мы замечаем неискренность в стане наших армянских соседей, а иной раз и откровенную игру в «кошки-мышки». Сколько раз говорилось, что по условиям подписанного Арменией капитуляционного акта 10 ноября 2020 года эта страна взяла на себя обязательство вывести свои воинские формирования с территории нашего государства, в частности из зоны временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Сколько раз говорили, что подписанный документ не является предметом дальнейших обсуждений, и его надо только выполнять! То Армения отрицала нахождение своих военных в Карабахе, то признавала с уточнением «но». После нескольких болезненных напоминаний армянам о местонахождении «Железного кулака» политики в Ереване на какое-то время приходили в себя, однако очень быстро вновь забывали, что никаких половинчатых действий мы не примем. Нас удовлетворит только безоговорочное выполнение всех пунктов трехстороннего заявления.

Доходило до того, что правая рука в Армении не ведала, что творит левая. Звучали заявления, противоречащие и даже опровергающие друг друга. Так, начальник генштаба ВС Армении признался, что армянские военнослужащие по-прежнему служат в Карабахе. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в свою очередь пообещал, что до 1 сентября все они будут выведены оттуда. Однако их прямой руководитель Никол Пашинян утверждает обратное — дескать, их там нет.

Простите, соседи, но в игры играть с Азербайджаном не стоит, так как сие занятие к желаемым результатам не приводит. И никогда не приводило. Зачем испытывать на прочность судьбу? Президент Азербайджана неоднократно говорил в своих публичных выступлениях и интервью, что наша страна обладает всеми техническими и оперативными средствами наблюдения и сбора информации, и руководство страны в курсе абсолютно всего происходящего в зоне временного расположения РМК. Детали раскрывать он, естественно, не стал, но это было серьёзным предупреждением к тем, кто надеется как-то обвести азербайджанскую сторону вокруг пальца, скрыть факты.

Не стоит этого делать, вы это знаете или, по крайней мере, должны были уже знать. Мы точно осведомлены, что в Карабахе по-прежнему служат не только контрактники из Армении, но и срочники. Причем присутствие армянских военнослужащих в Карабахе не только не сокращается, но и наращивается.

Спрашивается, что вы творите? Вам что, мало было предыдущих болезненных уроков? Вы напрашиваетесь на очередное расчехление «Железного кулака»? Зачем вам наступать на знакомые грабли?

Вы ведь знаете, как Азербайджан будет со всей решимостью и бескомпромиссностью реагировать на вашу неискренность.

Карабах — это Азербайджан! «Миацум» не состоялся. Не будет не только независимости, но и любого иного статуса. Единственное, что может быть предложено проживающим там жителям армянского этнического происхождения, это самый почетный в мире статус — статус граждан Азербайджанской Республики. Сегодня ими являются тысячи русских, украинцев, удин, евреев, а также представителей других мусульманских народов — татов, лезгин, аварцев, талышей, курдов, цахуров, рутульцев.

Пребывание РМК в Карабахе временно. Оно такое же временное, какой была армянская оккупация. Когда об этом в Баку говорили, в Ереване смеялись. За 44 дня там поняли, что слов на ветер Азербайджан не бросает. Так вот, и сейчас говорим — миротворчество временно. Оно когда-то закончится. В чем смысл отправки срочников и контрактников в Карабах, когда вам должно быть ясно, что это не изменит объективный ход истории!

Так зачем искушать судьбу и напрашиваться на очередные операции по предотвращению провокаций, когда месседжи давно уже перестали быть намёками, и вам об этом теперь говорят открыто: выводите остатки своих воинских формирований и больше на эту землю в статусе военных не отправляйте никого. Это бесперспективно, и вам это не поможет. А если и есть в этом хоть какая-то перспектива, то только одна — конечная прописка в ереванском Ераблуре.

Считайте это последним предупреждением.

Minval.az