В Азербайджане ведутся работы по созданию системы льгот и привилегий для местных ИТ-компаний, сообщает Trend Агагусейн Ахмедов .

По его словам, есть несколько факторов, которые влияют на то, что азербайджанские стартапы регистрируют свои компании в иностранных юрисдикциях.

«В первую очередь это исходит от совокупности льгот и привилегий, предоставляемых той или иной страной. Компании, которые регистрируются в американском штате Делавэр, или на Каймановых островах и в Сингапуре имеют больше шансов привлечь американские и европейские инвестиции. Если рассмотреть случай с регистрацией компании в Азербайджане, то, пройдя первый этап, организация будет нацелена на выход на международные рынки. Соответственно, чтобы выйти на американский рынок и привлечь американские инвестиции, необходимо, чтобы компания была зарегистрирована в знакомых для этих инвесторов юрисдикциях. Исходя из всего этого, в Азербайджане Агентство инноваций совместно с другими госорганами ведет работы по созданию льгот и привилегий и созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов. С другой стороны, выход стартап-проекта за пределы страны, где он был создан, может быть связан с тем, что проект не может дальше развиваться, так как они уже полностью охватили этот рынок. Безусловно, и в этом направлении тоже нами ведутся работы: анализируем рынок, инструменты создания спроса на технологии, например, в аэрокосмической, нефтегазовой, финансовой и других сферах», — сказал советник руководителя агентства.

Ахмедов добавил, что планируется создание тех самых элементов и условий, которые приведут к тому, что в Азербайджане вырастет число регистраций ИТ-компаний и прямых иностранных инвестиций.