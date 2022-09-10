10 сентября 2022 года 12 граждан Азербайджана, которые содержались в лагере Амерна в городе Джераблус (Сирия) репатриированы в страну. Среди них брат и сестра 7 и 10 лет , которые потеряли обеих родителей.

Согласно информации МИД Азербайджана, возвращение репатриантов в страну было реализовано в результате поэтапных и координированных мер правительства Азербайджана. Сначала было установлено их место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана, затем на основании достигнутой договоренности обеспечен их транзит через Турцию.

По завершению необходимых процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам.