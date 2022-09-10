Раскрыто преступление, совершенное при невыясненных обстоятельствах в Гусарском районе 8 лет назад.

Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД.

Было установлено, что в июне 2014 года житель Гусарского района Севиндик Назиров, войдя в сговор с другими лицами, в ходе возникшего между ними спора нанесли знакомому Махиру Фарзалиеву многочисленные ножевые ранения и умышленно убили его.

Севиндик Назиров был задержан в качестве подозреваемого лица и передан следствию.

Возбуждено уголовное дело. Севиндик Назиров признался в содеянном, и показал место, где они похоронили Махира Фарзалиева. При осмотре места происшествия были найдены человеческие кости. Следственно-оперативные меры по уголовному делу продолжаются.