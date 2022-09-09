Британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.
«Как мой наследник Уильям… становится герцогом Корнуолльским… Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским», — отметил он в телеобращении к нации.
Британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.
«Как мой наследник Уильям… становится герцогом Корнуолльским… Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским», — отметил он в телеобращении к нации.
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