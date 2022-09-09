В ходе соответствующего мониторинга, проведенного в селе Пиядалар Бардинского района, у шестерых местных жителей были выявлены кожные высыпания в области рук, характерные для сибирской язвы, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По рекомендации врача-специалиста подведомственной TƏBİB Бардинской центральной районной больницы (ЦРБ) они были госпитализированы в инфекционное отделение данного медучреждения.

1 сентября образцы, взятые у больных для лабораторного исследования, были направлены в Мингячевирский региональный центр по надзору за особо опасными инфекциями Минздрава АР. Результаты трех взятых проб оказались положительными.

Трое пациентов находятся на лечении в инфекционном отделении Бардинской ЦРБ. Их состояние оценивается как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время всех троих выпишут домой.