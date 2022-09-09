Вооруженные силы Украины (ВСУ), начавшие масштабное наступление 5 сентября, впервые с весны освободили относительно крупный город — Балаклею на юге Харьковской области. Об этом пишет российское издание «Медуза».

Но потеря города — далеко не самое тяжелое, что случилось с российской армией за эти три дня, отмечает издание.

«Украинское наступление привело к общему тяжелому кризису Вооруженных сил России (ВС РФ). Вся группировка войск, занимающая территорию от Купянска до окраин Славянска в Донецкой области (это более 10 тысяч военнослужащих), рискует попасть в окружение. Ситуацию для ВС РФ усугубляет скорость продвижения украинских частей: за три дня они прошли на широком фронте от Чугуева до Балаклеи от 20 до 50 километров. Российские резервы, способные остановить наступление, на поле боя не появились.

Согласно нескольким сообщениям российских «военкоров», украинские войска продвинулись от Шевченково почти до Купянска, а другая их группа, наступая на восток, вышла к берегу Оскольского водохранилища в районе села Сеньково.

Правда, визуальных подтверждений этим сообщениям к позднему вечеру 8 сентября не поступило. Но если они подтвердятся, это будет означать, что изюмская группировка ВС РФ будет полностью отрезана от Купянска, до которого запасы доставлялись из России по железной дороге. Связь группировки с «большой землей» будет возможна только по понтонным переправам через реку Оскол и далее — по плохим дорогам на другом берегу Оскольского водохранилища», – пишет «Медуза».

Но и там могут появиться украинские войска: уже есть сообщения (и даже первые видеосвидетельства) о том, что группы украинских солдат несколько раз переправлялись через Северский Донец (в который впадает Оскол) и даже установили контроль над несколькими поселками (этому визуальных доказательств нет). Эти поселки были взяты российской армией в начале лета.

Все это означает, что большой группе российских войск, состоящей из нескольких соединений общей численностью свыше 10 тысяч человек, грозит оперативное окружение. Неясно, есть ли у ВС РФ резервы, чтобы избежать такого сценария. До сих пор сопротивление украинскому наступлению было слабым (в отличие от аналогичного наступления ВСУ на Херсон в конце августа).

«Так почему российская армия на этот раз терпит поражение?», задается вопросом издание. И отвечает: однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

Вероятно, после неудачных попыток пробиться к Славянску с севера в мае и начале лета российское командование потеряло интерес к этому направлению. Группировка (в мае — самая крупная на всем фронте) была частично «демонтирована», а регулярные части заменены резервистами.

Возможно, командование рассчитывало, что сможет остановить наступающих огнем артиллерии и ударами авиации, как это было под Херсоном. Но в Херсонскую область, кроме прочего, еще в июле были переброшены подкрепления, в том числе части ВДВ, действовавшие ранее под Изюмом, — это помогло сдержать удары ВСУ.

Впрочем, десантникам в Херсонской области скоро тоже может понадобиться помощь. Пусть там пока и нет глубоких прорывов ВСУ, ситуация для российских войск продолжает ухудшаться: они потеряли несколько важных населенных пунктов, но особенно тяжело обстоит дело с их снабжением через Днепр.

Вероятно, украинская армия будет владеть инициативой и дальше — вплоть до прибытия крупных российских резервов, которые, по слухам, готовятся в разных частях страны, делает вывод издание.