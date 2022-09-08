Норвегия передала Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки, блоки наведения и приборы ночного видения, находившиеся на вооружении армии Норвегии, объявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм на встрече глав оборонных ведомств примерно 40 стран-союзниц Украины, проходящей на базе «Рамштайн» в Германии.

“Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами», — заявил министр.

По его словам, ракетой легко управлять, ее можно использовать против как наземных, так и морских целей.

Срок эксплуатации системы Hellfire близится к концу, планировалось поэтапно снять ее с вооружения армии Норвегии.

Hellfire – американская управляемая противотанковая и противовоздушная ракета в различных модификациях, запускается с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Применяется против объектов с сильной защитой: вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов, наземных транспортных средств. Дальность поражения – до 8 километров.

Хотя эти ракеты могут запускаться и с вертолетов, Украина получила ракеты для запуска мобильными группами с земли.