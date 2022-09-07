Никол Пашинян, премьер-министр Армении, выступил на Восточном экономическом форуме во ВЭФВладивостоке. То, что публичные выступления не на родном армянском — явно не «конёк» Никола Воваевича, давно не секрет. Но во Владивостоке сей персонаж превзошёл самого себя.

Дело не только в том, что Пашиняну предсказуемо было нечего сказать участникам форума, ну, за вычетом прожектов об «армянском перекрёстке», и даже ереванские тг-каналы язвительно отмечают, что во время выступления Пашиняна многие участники форума откровенно зевали.

Просто выдал Никол Пашинян речь с таким количеством грамматических, стилистических и орфографических ошибок, что остаётся только посоветовать филологам, педагогам русского языка и просто грамотным людям перед прослушиванием его речи принять меры предосторожности. Понятно, что для Пашиняна русский язык не родной. Однако за четыре года пребывания у власти можно было бы узнать, на какой случай в команде главы правительства существуют переводчики.

Но то ли Пашинян в очередной раз переоценил свои знания, то ли испугался, что выступление на ВЭФе не на русском языке сочтут неслыханной дерзостью, но в результате получилось то, что получилось. Ниже представляем читателям полную стенограмму выступления Пашиняна. И предлагаем самим сделать выводы, насколько Никол Пашинян представляет себе отличие ВЭФа от посиделок где-нибудь в вокзальном ресторанчике Иджевана:

– Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзиа (друзья), позвольте поблагодарить прежде всего Владимира Влади (заминка) мировича за приглашение при (заминка) нять участие в Седьмом Восточном Экономическом форуме, который зарекомендовал (произносит по слогам) себя как действу (заминка) действенную площадку (должно быть «действенная площадка») для обмена мнениями, идеями по широкому спектру вопросов. Нужно сказать, что в текущем году, наверное, самая популярная фраза следующая: что мы живем (в) непростые времена (стилистическая ошибка: слово «следующая» требует цитирования, и союз «что» здесь лишний). Но если, ээ, посмотреть глубже, ээ, возникает вопрос: а когда эти времена были простыми? Если быть честными, эээ, то история человечества — это вапще (вообще) цепь и очередность непростых времён, и поэтому человечество придумало другую формулу, что любые кризисные ситуации — они приносят новые угрозы и открывают новые возможности.

Счас (сейчас) главный, эээ, главная задача для правительств, для, ээ, стран, это как управлять угрозами и как замечать и использовать возможности. В этом контексте, конечно же, ээ, времена прос…непростые, ээ. для нашего региона тоже, потому что тут вовне…возникают или обостряются, эээ, те вызовы, которые существуют уже долгое время, и это эээ в первую очередь вызовы, связанные с безопасностью. Эээ, ммм, эээ, ммм, ведь чем связано это с текущей ситуацией, вот когда эээ, ммм, эээ, внимание всего мирового сообщества и особенно, ээ, мм, стратегический партнёр Армении — Российская Федерасия (Федерация) в сфере безопасности как бы очень, ммм, очень сконцентрирован, эээ, на ситуации вокруг Украины, есть конкретные опасения, что это может привести к дестибл…дестабилизации ситуации в нашем регионе. И между прочим, эээ, у нас не очень стабильная ситуация была и в последние годы, вы знаете, что в 2020 году ааа, ммм, ааа, ммм, мы пережили войну и, эээ, ситуация была похожа тем, что тогда когда ааа, Азербайджан начал эту войну, ааа, ммм, ааа, вся (все) внимание международного сообщества (произносит по слогам), в том числе и Российской Федерасии (Федерации), были сконцентрированы на проблеми (проблемы), связанные с пандемией COVID. И…, ээ, но мы надеемся, что, ээ, вот, в тесном партнёрстве с Российской Федерацией и, эээ, нашими партнерами мы сумеем, ммм, управлять эту ситуацию (ситуацией) и держать ситуацию эээ, ммм, в регио….нашу региональную ситуацию подконтрольно (вместо «под контролем), что очень важно еще и для глобальной безопасности. Эээ, ммм, эээ, ммм, вот, я хочу сказать, вот, что у нас есть еще и хорошие новости, потому что счас (сейчас) в экономике Армении, ээ, появился (появилась) очень хорошая динамика.

У нас мы в этом году нацелены на экономический рост как минимум в 7 процентов. И в этом контексте я хочу, ээ, мм, (заминка) подчеркнуть, что, эээ, Евразийский экономический союз, эээ, ммм, для нашей страны оправдало (оправдал) себе (себя) в этой конкретной ситуации тоже, потому что тот экономи…экономический рост, который намечается сейчас в Армении, связаны, связано с тем, ээ, с теми свободами, которые обеспечивает Евразийский экономический союз. Я имею в виду свободное передвижение товаров тире услуг, капитала и рабочей силы, и мы это прямо видим, и конечно, нужно тут поработить (поработать) эээ, над следующим (по слогам) этапом, чтобы поддержать эту динамику, чтоб у нас, вот, после такого экономического роста не появилось, эээ, да, новый экономический, эээ, ммм, кризис. (Мхатовская пауза).

Нужно, я думаю, поскольку, эээ, тут уже обсуждалась (обсуждался) вопрос о регионах, я, (заминка), нужно, мм, думаю, нужно прояснить, какое отношение имеет Армения к Восточному экономическому форуму и Дальнему Востоку. Ммм, эээ, общеизвестно, что в текущей ситуации логистические схемы меняются, драматически меняются, и если посмотреть на карту, эээ, ммм, то мы можем заметить те возможности, которые откроются и открываются для Армении тоже. Эээ, вопреки всему эээ, ммм, переток товаров и с Востока на запад, и с запада на восток не прекратятся, и от севера по направлению юга, и на юг по направления с севера тоже. И если посмотреть на карту, то очевидно, что Армения находится на перес…ээээ, на перекрёстке этих, этих, этих путей, этих направлений, ээ, мм, и мы думаем, что тут действительно есть возможности, которые нужно попытаться использовать. Счас (сейчас) в Армении мы реализуем, эээ, проект, ээ, мм, ээ, «Север-Юг», это строительство новой, новой автомобильного магистралЯ (новой автомобильной магистрали), которая связывает нашу южную границу с Ираном, эээ, ммм, с нашей северной границей с Грузией. Ну тут еще и, эээ, эээ, появляется новая возможность.

Вы знаете, что эээ, ээээ, 9 ноября 2020 года благодаря личным усилиям Владимира Владимировича Путина была подписана (было подписано) Трехстороннее заявление между Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией о прекращении всех военных действий в зен…в зоне нагорно-карабахского конфликта, и в 9 пункте этого заявления эээ, ммм, эээ, мммм, говорится об открытии, дебла…деблокировании (по слогам) всех экономических и транспортных инфраструктур в регионе. И после этого 11 января 2021 года, эээ, ааа, опять в Москве, иии, ааа, ну в этот раз в Москве, в очном режиме, мы подписали с президентом Российской Федерации и Азербайджана мы подписали трехстороннее заявление о создании трехсторонней рабочей группы, которой во главе с вице-премьерами Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджана, которая занимается вопросами, ааа, открытия коммуникаций в нашем регионе, аааа, между Арменией и Азербайджаном, ммм, и идея этого, ммм, проекта в том, что, мммм, Армения получит транспортные пути по территории Азербайджана, эээ, ммм, Азербайджан получит пути транспортные по территории Армении, но в глобальном смысле это возможность открытия новых международных торговых путей. И нужно сказать, что мы очень заинтересованы в этом, и мы, эээ, надеемся в скорейшем будущем, ээ, при поддержке России, решить этот вопрос. Тут, конечно, не все решено, эээ, есть, ээээ, неплохой прогресс в работе трехсторонней комиссии, но не все решено, поскольку нужно решить вопросы юридического, эээ, ммм, ааа, ммм, смысла, как, под, какимами (какими) юридическими регулированиями будут работать эти дороги. Но позиция ааа, ммм, ааа, ммм, в общем, четкая, что открывающиеся дороги должны действовать под полным су…суверенитетом тех стран, по которым они проходят. И мы надеемся, что на этом принципе мы, эээ, ммм, сможем реализовать этот проект, который мы, между прочим, как думаю, логично, называем «Армянский пере…перекрёсток». Эээ, мм, мы надеемся, что по территории Армении пройдут дороги, связывающие юг с севером, эээ, ммм, Запад с Востоком, и, ммм, я думаю, что этот проект очень важна (важен) не только для стран региона, для Армении, Ирана, эээ, Азербайджана, груз..Грузии, Турции, но и для Российской Федерации, для дальневосточных стран, для, эээ, вообще восточных стран, для африканского региона и в целом, для Ближнего Востока тоже. Это глобальный проект, который мы надеемся реализовать, и у нас уже началась, началась, началось (начался) разговор с Турцией, и мы надеемся, иии, ааа, с поддержкой России наладить отношения с Турцией, и мы интенсивно, интенсивно, интенсивный разговор идёт с Азербайджаном по поводу урегулирования нагорно-карабахской проблемы. И в этом контексте тоже мы надеемся на поддержку Российской Федерации не только как стратегического союзника Республики Армения — эээ, ммм, Российская Федерация, эээ, ммм, эээ, мм, и, а, и, очень близкий партнёр для Азербайджана тоже, это открывает возможности, я думаю. Я хочу подчеркнуть еще и роль Российской Федерации как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулирвованием (урегулированием) нагорно-карабахской проблемы.

Главное опасение, еще раз хочу подчеркнуть, в чем главное опасение в смысле безопасности в нашем регионе. Я думаю, и это обеспокоит (беспокоит) нас в том, что есть силы, которые думают, что Россия, которая является ааа, ммм, аааа, ключевым фактором для безопасности в нашем регионе, по крайней мере такая (такое) восприятие в Республике Армения, это фактор, это подтверждается и теми, ааа, ммм, отношениями и теми соглашениями, которые действуют между Российской Федераcией (Федерацией) и Арменией, вот, проблема в том, что есть силы, которые думают, что Россия слишком занята ааа, ммм, украинской тематикой, и это можно использовать как удобную ситуацию для дестабилизации ситуации. И ещё есть такой, ну, я думаю, немножко может показаться забавным эта ситуация, то есть ситуация, когда есть силы, которые очень много энергию (энергии) тратят на то, чтобы ммм, эээ, представить Армению в Москве как страну с прозападной, прозападным правительством, в Европе и на Западе представить Армению как сильно пророссийская страна с пророссийской, пророссийским правительством, и это тоже добавить как бы фактор для, ммм, для оправдания дестабилизации в нашем регионе. Я думаю, я рад, что мы по этим вопросам мм, находимся в очень тесном диалоге с нашими партнерами, пытаясь прояснить наши позиции по всем вопросам международной повестки, И, конечно, наши отношения с Россией как были, так и остаются и должны быть стратегическим союз…союзнические, и мы надеемся, что, вот, этот фактор действительно будет ключевым эээ, ммм, для стабильности и мира в нашем регионе. Я хочу закончить свое выступление несколько необычной мыслью. Я, ммм, я не могу сказать, что я убеждён в этом, но у меня впечатление, что все страны, все правительства мира, без исключения, хотят мира и стабильности. Все без исключения. Проблема в том, что у каждого свое представление о мире и стабильности, и фактически все войны, все конфликты они происходят из-за чего? И какая цель у этих конфликтов и этих войн? Конечно, цел (цель) ведь мир — ведь все борются за мир, все хотят стабильности, и главная проблема вот в этом — у каждого свое представление о мире и стабилности, и наша цель, наша задача, к сожалению, иногда нерешаемая задача — как бы сблизить наши представления и представления для глобальных игроков. Конечно, это более сложно — приблизить свои представления о мире и стабильности, о формулах, на которые должен опираться мир и стабильност. Конечно, счас (сейчас) очен (очень), в последние годы очень популярна эта фраза — многополярность, и кажется, что в этом тоже есть что-то очень близкое к консенсусу, но проблема в том, что многополярность — тоже каждый понимает по-своему. Тут нужно тоже нужно попытаться как-то сблизит (сблизить) позиции, как-то, как-то, ммм, представления вот именно участниких (участников) потенциалной, потенциалного, потенциальной, многополярности. Спасибо за внимание, это все, что я хотел сказать сегодня.

Так и хочется добавить в конце: «Никол, садись. Два с минусом»

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